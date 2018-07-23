CHP'de "ahlaki sınırları aşan baskı ve rüşvet" iddiası 22 Temmuz 2018, Pazar

CHP’li muhalifler 604 imzaya ulaştığını açıkladı ve hemen ardından genel merkez rest çekti: "635'e gerek yok, getirin 604 imzayı gereğini yapalım" dedi. Ancak muhalifler bu teklifi reddetti ve reste restle karşılık verdi. Muhalifler yasal süreyi sonuna kadar kullanacak. Yani önümüzdeki hafta sonuna kadar imza toplamaya devam edecek. Bu kararın altında imza veren delegelerin deşifre olmaması düşüncesi de var. Zira kulislerde genel merkezin delege üzerinde hem baskı uyguladığı hem de imzalarını geri çekmeleri karşılığında belediye meclis üyeliği teklifi gibi siyasi rüşvet önerdiği iddia ediliyor.