CHP kurultayından skandal görüntüler

CHP’nin Ankara Yeni Mahalle Belediyesi’nde bugün gerçekleşen basına ve seyirciye kapalı Tüzük Kurultayı’nda ortalık karıştı. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Divan Başkan Yardımcısı olarak yönettiği kurultayda salondan yükselen tepkilerin görüntülerini takvim.com.tr elde etti.
CHP kurultayından skandal görüntüler10 Mart 2018, Cumartesi
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