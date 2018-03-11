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CHP kurultayından skandal görüntüler

10 Mart 2018, Cumartesi

CHP’nin Ankara Yeni Mahalle Belediyesi’nde bugün gerçekleşen basına ve seyirciye kapalı Tüzük Kurultayı’nda ortalık karıştı. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Divan Başkan Yardımcısı olarak yönettiği kurultayda salondan yükselen tepkilerin görüntülerini takvim.com.tr elde etti.

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