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CHP Kongresi'nde mükerer oy skandalı

03 Şubat 2018, Cumartesi
CHP kongresi olaylı başladı. CHP'de 165 imza ile genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce için verilen 165 imzadan 49'unun mükerrer olduğu ileri sürüldü.
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