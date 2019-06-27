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CHP, HDP'ye ittifak diyetini mi ödüyor? HDP'nin önergesine CHP desteği

27.06.2019 23:08

HDP'nin önergesine CHP desteği... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan bir tartışma gündeme bomba gibi düştü. HDP, Yüksekova ilçesine atanan kayyum ile ilgili bir soru önergesi hazırladı. İlçeye yapılan yatırımları, getirilen hizmetleri görmezden gelip "paraların nereye harcandığı belli değil" iddiasını gündeme getirmeye çalıştılar. Önergeye CHP hemen desteğini açıkladı. CHP’nin HDP'ye TBMM’de verdiği bu destek, “Yerel seçim ittifakının diyeti mi?" sorularını akıllara getirdi.


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