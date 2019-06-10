CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP skandalı tutanakta 10.06.2019 16:54

Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un neden olduğu skandalla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı. Tutanakla ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. İşte CHP adayının VIP rezaletinde yaşananları ortaya koyan o tutanak…