Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un neden olduğu skandalla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı. Tutanakla ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. İşte CHP adayının VIP rezaletinde yaşananları ortaya koyan o tutanak…
CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP skandalı tutanakta10.06.2019 16:54
- CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP skandalı tutanakta
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