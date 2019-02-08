CHP 2 ay önce 'mafya' dediği Mehmet Fatih Bucak'ı Siverek'ten aday gösterdi

CHP'de aday skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP daha önce Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Mafya ve savaş dili kullanıyor' sözleriyle eleştirdiği Mehmet Fatih Bucak'ı Siverek'ten aday gösterdi. Bucak, "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle tepki toplamıştı.
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