CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fatih Mehmet Bucak'ı aday gösterdi. Daha önce MHP'den adaylık başvurusu yapan Bucak, katıldığı bir televizyon programında, "Ben oraya seçime değil ölmeye geliyorum. Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Bundan sonra Siverek'te Trump bile gezemez" ifadelerini kullanmıştı.

CHP PM'ye Şanlıurfa Siverek adayı olarak sunulan Mehmet Fatih Bucak'ın adı "Bu ismin CHP'de konuşulması bile utanç verici" itirazı üzerine oylanmadan geri çekilmişti.





HDP'LİLERLE YAKIN İLİŞKİLER

CHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aday Mehmet Fatih Bucak'ın HDP'lilerle yakın ilişkileri olduğu da ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde Bucak yanında oturan Ahmet Türk'e "amca" diyor ve HDP'li İbrahim Ayhan'a cezaevinden çıkması için oy verdiğini açıkça itiraf ediyor.

AŞİRETLE İLK TEMAS DEĞİL

Bucak aşiretinin adı, 3 Kasım 1996'ta Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gerçekleşen ve 'Susurluk skandalı' olarak bilinen kaza ile duyulmuştu.

Kaza ile devlet-polis-mafya üçgeninde işlenen suçlar ortaya çıkmış, Bucak aşiretinden DYP eski Milletvekili Sedat Bucak yaralanmıştı.

CHP'nin Bucak aşiretiyle tek ilişkisi Fatih Mehmet Bucak değil. Yine Bucak aşiretinden Ali Murat Bucak da CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili seçilmişti.







