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Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

13.08.2019 07:36

Liverpool ile Chelsea arasında, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" için İstanbul'a ilk gelen Chelsea oldu. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea takımını taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 01.10 sıralarında indi. İngiliz takımı, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA yetkilileri tarafından karşılanırken, futbolculara da çiçek verildi.


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