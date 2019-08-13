Liverpool ile Chelsea arasında, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" için İstanbul'a ilk gelen Chelsea oldu. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea takımını taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 01.10 sıralarında indi. İngiliz takımı, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA yetkilileri tarafından karşılanırken, futbolculara da çiçek verildi.
Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi13.08.2019 07:36
- Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu
- Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi
- Kadıköy'de çatı katı alev alev yandı
- Son dakika: Alev alev yanıyor! Validen açıklama geldi
- Ortalığı birbirine kattı! Boğanın markete girdiği o anlar kamerada
- Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?
- Son dakika: Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
- Son dakika: Hükümet ve Türk-İş toplu iş sözleşmesi üzerinde uzlaştı! İşte kamu işçisi zam oranı
- Vali açıkladı! Terörden temizlenen ilimizde petrol rezervi bulundu
- Suriye sınırında inceleme
- Tekirdağ'da "denize girmeyin" uyarısı
- Protestocular havalimanını bastı! Tüm uçuşlar iptal edildi (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.