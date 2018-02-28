Çekya'nın Salih Müslüm hakkında verdiği skandal kararda şok detay
27 Şubat 2018, Salı
Çekya'da pazar günü gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terörisbaşı Salih Müslüm'ün serbest bırakılması ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı. A Haber'in canlı yayınına Prag'dan bağlanan A Haber Muhabiri Ramazan Aktaş Salih Müslüm için savcılığın tutuklama talep ettiğini ancak mahkemenin bu talebe uymayarak teröristbaşını serbest bıraktığını açıkladı. İşte o detaylar...
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