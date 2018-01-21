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Çavuşoğlu 'Zeytin Dalı' operasyonunu A Haber'e anlattı

20 Ocak 2018, Cumartesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Zeytin dalının anlamı belli biliyorsunuz, barış demektir. Dolayısıyla bu operasyonun sonucunda da hem terör örgütüt temizlenecek hem de bölgeye barış ve huzur gelecek, bunun anlamı budur. Türkiye her zaman barıştan yanadır.'
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