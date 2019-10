Can Yaman İtalya'da ortalığı birbirine kattı! 13.10.2019 12:20

Can Yaman Avrupa turuna devam ediyor. Önceki gün İtalya'ya giden 29 yaşındaki Can Yaman, havalimanında hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. İtalyan polisi ise izdihama karşı yakışıklı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturdu. Can Yaman o anları Instagram hesabından paylaştı. Daha önce Napoli ve Atina'ya giden Can Yaman, buralarda da aynı coşkuyla karşılanmıştı.