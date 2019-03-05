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Çamlıca Camii perşembe günü ibadete açılıyor

05.03.2019 17:17

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camii tamamlandı. Caminin açılışı, 7 Mart Perşembe gününe denk gelen Regaib Gecesi'nde gerçekleştirilecek. Caminin açılış haberini Üsküdar Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Üsküdar'da yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen twitter hesabından duyurdu. Başkan Türkmen, paylaştığı mesajda "Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun. Asrın Mührü Çamlıca Camii, 7 Mart Perşembe, Regaib Kandili gecesinde açılıyor. Bu unutulmaz günü hep beraber yaşayalım. Tüm halkımız davetlidir" dedi.


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