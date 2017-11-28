Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını minimuma düşürüyor, gerçekleştirdiği milli enerji hamleleriyle daha bağımsız politikalar izliyor. Milli ve yerli altyapı kurma projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüyen Türkiye'nin hedeflerini anlattığı "Büyük ve güçlü Türkiye için milli enerji" klibini Twitter hesabından paylaştı.
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