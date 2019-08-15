Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına eşi Sinan Akçıl'dan şaşırtan yorum: Telefonları kenara bırakıyoruz... 15.08.2019 11:50

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çifti, evliliklerinde yaşadığı zor günleri geride bıraktı. 30 yaşındaki Burcu Kıratlı yaptığı bikinili paylaşımla çok konuşulurken, eşi Sinan Akçıl'dan gelen yorum herkesi şaşırttı. Sürekli spor yapan ve fit görüntüsüyle her daim dikkatleri üzerine çeken Kıratlı, son olarak Instagram hesabından havuzda bikinisiyle eğlendiği anları yayınladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Mavi ile adını duyuran güzel oyuncu Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına eşi Sinan Akçıl'dan, "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı." şeklinde yorum geldi.