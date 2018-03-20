Yol Durumu

Böyle uğurlamıştı

18 Mart 2018, Pazar

Mithat Dunca’nın eşi Lütfiye Hanım Mithat’ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık” ifadelerini kullandı. Bu mesajı izleyen şehit eşi duygularına hakim olamadı: “Eşimin intikamını çok şükür almışlar, o da orada rahat uyuyacak...”

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