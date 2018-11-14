Bölücü amaçlarına dini ve Kur'an-ı Kerim'i alet eden HDP'li vekile tepki 14 Kasım 2018, Çarşamba

HDP Milletvekili Hüda Kaya, TBMM'de yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak Hükümeti ve AK Parti'yi eleştirmeye çalışması tepki çekti. İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i bölücü amaçlarına alet etmeye çalışan HDP'li Hüda Kaya'ya AK Parti sıralarından tokat gibi bir cevap geldi.