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Bölücü amaçlarına dini ve Kur'an-ı Kerim'i alet eden HDP'li vekile tepki

14 Kasım 2018, Çarşamba

HDP Milletvekili Hüda Kaya, TBMM'de yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak Hükümeti ve AK Parti'yi eleştirmeye çalışması tepki çekti. İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i bölücü amaçlarına alet etmeye çalışan HDP'li Hüda Kaya'ya AK Parti sıralarından tokat gibi bir cevap geldi.


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