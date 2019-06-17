Binali Yıldırım kankalarına müjdeyi canlı yayında verdi 17.06.2019 04:37

AK Parti'nin 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerindeki adayı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen yayında projelerini anlattı. Yıldırım, "kankalarım" diye hitap ettiği gençlerle ilgili başta her ay 10 GB ücretsiz, belediyeye ait tiyatro ve müzelerini ücretsiz ziyaret imkanı olmak üzere gençlere yönelik projelerini anlattı.