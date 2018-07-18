Bedelli askerlik 28 gün yapılacak 17 Temmuz 2018, Salı

5 milyon asker adayının beklediği son dakika bedelli askerlik müjdesi geldi. Bedelli askerlik yaşı ve ücreti belli oldu. 25 gün olarak ön görülen askerlik eğitim süresi 28 güne çıktı. Bedelli askerlikle ilgili netleşen tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan bildirdi.