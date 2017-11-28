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BBC Arşivlerinde Türkiye - 1958 yılında

27 Kasım 2017, Pazartesi
BBC "Hellenic Cruise" (Helen Seyri) adlı belgesel serisi için çekilen ve ağırlıklı olarak kentteki tarihi yapılara odaklanan görüntüler yayınlandı
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