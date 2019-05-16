Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Park halindeki aracın kapılarını çaldılar 16.05.2019 14:49

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Bayrampaşa'da yaşanan hırsızlık olayında park halindeki bir aracın iki kapısı birden çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası aracın sahibi yaptığı açıklamada, "Bir müddet kendime gelemedim, inanamadım. Daha sonra gülmeye başladım. Halen gülüyorum, çünkü komik bir durum." dedi.