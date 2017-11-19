Başsavcılık: Deliller çalıntı ve sahte içerikli

ABD'nin Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önce soruşturmaya konu bir takım soruşturmalardaki bilgi, belge ve kayıtların delil olarak kullanıldığı iddiası üzerine yapılan inceleme ve araştırmada, Avukat Cathy Fleming'in Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde vermiş olduğu 30/10/2017 tarihli yeminli ifadeden de anlaşılacağı üzere "yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu" beyan ettiği tespit edilmiş, söz konusu 15 sayfadan ibaret yeminli ifade ABD adli sisteminden internet üzerinden temin edilerek ifadede bahsi geçen verilerin kim tarafından ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır.
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