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Başörtülü kadına nefret kustu! Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi

26.06.2019 21:14

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. Başörtülü kadına nefret kustu. Metroda çekilen bu görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Yanında oturan başörtülü kadına "Kara Fatma" diyen kadının bu çirkin saldırısı ve ardından kendisini savunmak için sarf ettiği sözler şaşkına çevirdi. Metroda bulunan bir kişi tarafından tepki gören kadın adeta ne yapacağını şaşırarak, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim" yanıtını veriyor. Özgürlüğü kendisine göre yorumlayan kadına ise sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o iğrenç görüntüler...


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