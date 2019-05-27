Başkan Erdoğan'ın tanıttığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunda Adnan Menderes detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs Darbesi'nin 59'uncu yıldönümünden bir gün önce yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler adası olan Yassıada'yı ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti sırasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunu da katılımcılara tanıttı. Erdoğan, logonun yatay görüntüsünde merhum Başbakan Adnan Menderes'in silüetinin görüldüğünü de vurguladı.
Başkan Erdoğan'ın tanıttığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunda Adnan Menderes detayı27.05.2019 03:16
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