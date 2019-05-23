Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanları ile düzenlenen iftarın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarına müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde23.05.2019 21:53
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