Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı

19.08.2019 20:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haluk Dursun'un vefatıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Erdoğan,"Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.


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