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Başkan Erdoğan'a Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyareti sonrası yoğun ilgi

20.08.2019 20:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze töreninin ardından Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla ve turistlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.


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