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Başkan Erdoğan'a 18 yıl önce sorulan darbe sorusu

15.07.2019 00:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 18 yıl önce katıldığı bir TV programında 'Darbeyle karşılaşırsanız ne yapardınız?' sorusu soruldu. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın net cevabı...


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