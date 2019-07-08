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Başkan Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti

08.07.2019 16:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna’da Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.


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