Başkan Erdoğan: "Arkasında Soros var" 21 Kasım 2018, Çarşamba

"Gezi olaylarının finansörü olan bir kişi içerde. Arkasında kim var Soros. Bu adam ülkeleri bölen, parası bol, bu paraları bunun için harcayan bir adam. Bay Kemal ne diyor? Bunlar akademisyen, çağırsanız gelirdi diyor. Senin bunu dediklerinden biri de köşe yazarıydı. Yargı 5 yıl 10 ile cezalandırdı. Ama serbest bırakıldı. Almanya'ya kaçtı. Şimdi orada bu işleri o yönetiyor. Bay Kemal sen bunu görmüyor musun? Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Ülkemizi teslim alma projesinin elamanları hala dayanışma içinde. Gezi'de bunlar değil miydi her yeri yakıp yıkan. Esnafı dükkanlarını yakıp yıkan bunlar değil miydi? Biz bunlara eyvallah mı edeceğiz? Ne'ymiş orada ağaçlar sökülmüş. Türkiye tarihinde bizim kadar ağaç diken, yarışa girecek bir parti olmamıştır."