Başkan Erdoğan AK Parti döneminde İstanbul'a yapılan hizmetleri izletti 24.03.2019 16:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan '17 yılda ne yaptınız?' diyen Kılıçdaroğlu'na ithafen Yenikapı miting alanında AK Parti döneminde İstanbul'a yapılan hizmetleri izletti. İşte o görüntüler...