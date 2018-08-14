Başkan Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacak 14 Ağustos 2018, Salı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda, ABD'nin kur saldırısıyla ilgili atılacak adımlara ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını söyledi. Erdoğan, "Onlarda iPohe varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar." ifadelerini kullandı.