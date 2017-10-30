Irak hükümeti, Rudaw Medya Grubu'nu yasakladı. Kurumdan yapılan açıklamada karar 'siyasi' olarak nitelendirildi ve Rudaw çalışanlarının korunması istendi.
Barzani'nin kanalı kapatıldı29 Ekim 2017, Pazar
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