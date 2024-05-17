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FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti'nde 'emniyetsiz' işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri

17/25 Aralık taktikleriyle Türk siyasetine kurulmaya çalışılan FETÖvari kumpas çöktü. Komplonun Emniyet ayağında ise cevap bekleyen birçok soru var. Bakanlar, AK Partili isimler ve MHP'nin adının ifadeye konmasını 3 polisten ziyade kimlerin planladığı merak konusu olurken "Ankara Emniyet Müdürü bu işin neresinde?" sorusu önem kazandı. Gazeteci Nedim Şener "FETÖ'ye diyet borcu olan Emniyet'teki kuklalar" başlıklı köşe yazısında FETÖ'nün kumpasın tam da göbeğinde yer aldığına dikkat çekti. Kumpasın medya ayağındaki etki ajanları ve FETÖ firarilerin altını çizen Şener, "Erdoğan'ın deyimiyle kuklayı da kuklacıyı da görebiliriz" dedi. Öte yandan kumpasın kilit aktörlerini isim isim derledik.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 10:55 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 12:19
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri 1

Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖVARİ kirli bir kumpasla karşı karşıya. Ankara Emniyeti'nde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor.

FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri 2

KAÇIŞI ORGANİZE EDEN O KOMİSER

Suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin çarpıcı detaylar günyüzüne çıktı. Sertçelik'in yaralı haldeyken Metehan İlkyaz isimli bir komiserin yardımıyla kaçtığı, telefon sinyalinin en son İstanbul Şile'den geldiği tespit edildi.

FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri 3

'KOS'ARADIM KAÇIRDILAR

Gelişmeye müteakip Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli komiser Metehan İlkyaz ile onunla bağlantılı 3 sivil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

İlkyaz koordinesindeki 3 şüphelinin, Sertçelik'i Ankara'dan İstanbul'a araçla götürdüğü, buradan da Bodrum üzerinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçışını organize ettikleri ortaya çıktı.

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