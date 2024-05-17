FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti'nde 'emniyetsiz' işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri

Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖVARİ kirli bir kumpasla karşı karşıya. Ankara Emniyeti'nde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor.
KAÇIŞI ORGANİZE EDEN O KOMİSER
Suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin çarpıcı detaylar günyüzüne çıktı. Sertçelik'in yaralı haldeyken Metehan İlkyaz isimli bir komiserin yardımıyla kaçtığı, telefon sinyalinin en son İstanbul Şile'den geldiği tespit edildi.
'KOS'ARADIM KAÇIRDILAR
Gelişmeye müteakip Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli komiser Metehan İlkyaz ile onunla bağlantılı 3 sivil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.
İlkyaz koordinesindeki 3 şüphelinin, Sertçelik'i Ankara'dan İstanbul'a araçla götürdüğü, buradan da Bodrum üzerinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçışını organize ettikleri ortaya çıktı.