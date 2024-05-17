FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti'nde 'emniyetsiz' işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri

Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖVARİ kirli bir kumpasla karşı karşıya. Ankara Emniyeti'nde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor.

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KAÇIŞI ORGANİZE EDEN O KOMİSER



Suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin çarpıcı detaylar günyüzüne çıktı. Sertçelik'in yaralı haldeyken Metehan İlkyaz isimli bir komiserin yardımıyla kaçtığı, telefon sinyalinin en son İstanbul Şile'den geldiği tespit edildi.



