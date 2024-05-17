Nisanda güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı: "Yenilenebilirin payı yüzde 64'e ulaştı"

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı toplam elektrik üretiminin 15,5 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek üretim seviyesine çıktığına işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu da bir başka rekoru beraberinde getirdi. Toplam elektrik üretiminde yenilenebilirin payı yüzde 64'e ulaştı. Enerjide tam bağımsızlık hedefimize bu büyük potansiyelimizden azami oranda yararlanarak ulaşmayı planlıyoruz. Mevcut toplam kurulu gücümüzün 2035'e kadar yaklaşık 80 bin megavat artacağını öngörüyoruz. Oluşacak bu artışın da 60 bin megavatını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz."



