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Nisanda güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı: "Yenilenebilirin payı yüzde 64'e ulaştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisanda güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklı elektrik üretiminin rekor kırdığını açıkladı. Bayraktar, "Toplam elektrik üretiminde yenilenebilirin payı yüzde 64'e ulaştı." dedi.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 11:04 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 11:04
Nisanda güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı: Yenilenebilirin payı yüzde 64’e ulaştı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisanda güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklı elektrik üretiminin rekor kırdığını açıkladı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretiminin nisanda 2,4 milyar kilovatsaate ulaşarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdığını ifade etti.

Böylece geçen ay güneş enerjisinden üretilen elektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payının yüzde 10'a ulaştığını ve rüzgardan elektrik üretiminin de rekor kaydettiğini aktaran Bayraktar, "Nisanda 3,2 milyar kilovatsaat değeriyle nisan ayları içerisinde tüm zamanların en yüksek rüzgar kaynaklı elektrik üretim seviyesine ulaştık." ifadesini kullandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı toplam elektrik üretiminin 15,5 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek üretim seviyesine çıktığına işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu da bir başka rekoru beraberinde getirdi. Toplam elektrik üretiminde yenilenebilirin payı yüzde 64'e ulaştı. Enerjide tam bağımsızlık hedefimize bu büyük potansiyelimizden azami oranda yararlanarak ulaşmayı planlıyoruz. Mevcut toplam kurulu gücümüzün 2035'e kadar yaklaşık 80 bin megavat artacağını öngörüyoruz. Oluşacak bu artışın da 60 bin megavatını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz."


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