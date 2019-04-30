Bartın'da ilginç olay! Oyuncak diye torununa verdi... 30.04.2019 18:42

Bartın'da S.U. isimli kadının yolda düşürdüğü gözleri yakut işlemeli olan kaplan şeklindeki künyesi N.B. isimli vatandaş tarafından bulundu. Künyenin değerinden habersiz olan N.B. künyeyi torununa verdi.