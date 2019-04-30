Haberler Web TV Bartın'da ilginç olay! Oyuncak diye torununa verdi...

Bartın'da ilginç olay! Oyuncak diye torununa verdi...

30.04.2019 18:42

Bartın'da S.U. isimli kadının yolda düşürdüğü gözleri yakut işlemeli olan kaplan şeklindeki künyesi N.B. isimli vatandaş tarafından bulundu. Künyenin değerinden habersiz olan N.B. künyeyi torununa verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları