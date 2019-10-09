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'Barış Pınarı Harekatı'na giden askerlerden dikkat çeken mesaj: Allah'ın izniyle hepsini yok edeceğiz

09.10.2019 22:58

'Barış Pınarı Harekatı', Başkan Erdoğan'ın 'vur' emriyle saat 16.00 itibarıyla başladı. Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na giden askerler dikkat çeken bir açıklamada bulundu. A Haber'e konuşan askerler, "Düğüne gidiyoruz. Allah'ın izniyle hepsini yok edeceğiz. Halkımızın duası olsun yeter." ifadelerini kullandı.


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