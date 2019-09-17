Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele... Google Haritalar'dan tek tek tespit edildi

Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele... Google Haritalar'dan tek tek tespit edildi17.09.2019 21:36
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