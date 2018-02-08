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Bakan Albayrak'tan içimizdeki terör sevicilere sert tepki

07 Şubat 2018, Çarşamba
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay'da BOTAŞ terminali açılışında konuştu. YPG'ye terör örgütü diyemeyenlere çok sert tepki gösteren Albayrak; "Kimler YPG'ye terör örgütü diyemiyorsa o teröristlerle aynı saftadır" dedi.
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