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Son dakika: İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf’tan istifa kararı

Son dakika haberleri… İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yeterli güven oyunu alamayan Hamza Yusuf, gözyaşları içinde görevden ayrıldığını duyurdu ve “Sadece gücümü korumak için değerlerimi değiştirmeye hazır değilim” dedi.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 14:21 Güncelleme 29 Nisan 2024, 16:42
Son dakika: İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf’tan istifa kararı

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Son dakika haberleri… İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, hakkında çıkan bu hafta yapılacak güven oylamasından gerekli desteği alamayacağı ve istifa edeceğine ilişkin haberlerin ardından istifa edeceğini duyurdu."Sadece gücümü korumak için değerlerimi değiştirmeye hazır değilim" dedi.

GÜVEN OYLAMASINDAN GEÇEMEYECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) lideri Hamza Yusuf'un, bu hafta yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı gerekçesiyle istifa etmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

The Times gazetesinin haberinde, Yusuf'un, görevinin artık sürdürülemez olduğu sonucuna vardıktan sonra istifa etmeye hazırlandığı iddiasına yer verilmişti.

Haberde, SNP'den üst düzey isimlere, "Yusuf'un bu haftaki güven oylamasından sağ çıkmasının mümkün olmadığına karar verdiği ve bugün görevi bırakabileceğinin söylendiği" iddia edilmişti.

Söz konusu haberde, Yusuf'un yakın bir arkadaşının, "Hamza ülke ve parti için neyin en iyisi olduğunu biliyor. O ilk parti aktivisti ve bir parti adamı. Bu yüzden başka birinin zamanının geldiğini biliyor." ifadelerine yer verilmişti.

3 YILLIK KOALİSYON DAĞILDI

Yusuf'un istifa edeceği iddiası, partisi SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi arasındaki güç paylaşımı anlaşmasını geçen hafta perşembe günü bitirdikleri açıklamasının ardından geldi.

SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı.

Yusuf, bu hafta biri kendi partisi diğeri de hükümeti için olmak üzere iki güven oylamasıyla karşı karşıya kalabilir.

Hamza Yusuf, İskoçya Yeşiller Partisi ile güç paylaşımı anlaşmasının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, güven oylamasını kazanacağını düşündüğünü belirterek, istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.

İSKOÇYA'NIN İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKANI

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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