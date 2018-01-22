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Bakan Albayrak: "İnlerine girdik!"

22 Ocak 2018, Pazartesi
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih" töreninde çok çarpıcı 'Afrin' mesajları verdi. Albayrak; "Cumhurbaşkanımız ne dedi "Bir gece ansızın geliriz" dedi. İşte "İnlerinize kadar gireceğiz" dedi. Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar da girdik." dedi.
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