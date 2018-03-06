Bafelyun Dağı YPG'den böyle temizlendi 05 Mart 2018, Pazartesi

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ortaklığıyla düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik bir öneme sahip olan Bafelyun Dağı da terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi. İşte terör örgütünün elinden alınan Bafelyun Dağı'ndan sıcak görüntüler...