Yol Durumu

Bafelyun Dağı YPG'den böyle temizlendi

05 Mart 2018, Pazartesi

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ortaklığıyla düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik bir öneme sahip olan Bafelyun Dağı da terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi. İşte terör örgütünün elinden alınan Bafelyun Dağı'ndan sıcak görüntüler...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları