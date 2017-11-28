Yol Durumu

Avrupa'nın yerli enerji hazımsızlığı

27 Kasım 2017, Pazartesi
Onlarca termik santrali yapım aşamasında olan Avrupa, Türkiye'nin yerli kömür kullanmasına çevre bahanesiyle karşı çıkıyor. Kendisi kömürden vazgeçmeyen Avrupa, Türkiye'yi engelleme peşinde. Türkiye'de enerjide yerlileşmeyi eleştiren çevreler de Avrupa'nın bu durumuna ses etmiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa'nın bu ikiyüzlü tutumunu ortaya sererek, "Kimse kusura bakmasın kendilerine helal gördükleri şeyleri bize haram göstermeye kalkmasınlar" dedi.
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