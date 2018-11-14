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Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Türkiye raporu

14 Kasım 2018, Çarşamba

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri raporunda Türkiye'yi hedef aldı. Piri, raporunda, "AB kapısı Türkiye'ye tamamen kapanmalı." dedi. Piri, hazırladığı raporu parlamentoya sunacak. Raporun ayrıntılarını AP Eski Milletvekili Ozan Ceyhun anlattı.


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