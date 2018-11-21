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Avrasya Tüneli'nde kaza

21 Kasım 2018, Çarşamba

Avrasya Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.


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