Avrasya Tüneli'nde kaza

Avrasya Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli'nde kaza21 Kasım 2018, Çarşamba
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