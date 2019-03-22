Haberler Web TV Atv'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul ilk tanıtımıyla sosyal medyanın gözdesi oldu!

Atv'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul ilk tanıtımıyla sosyal medyanın gözdesi oldu!

22.03.2019 12:12

Zengin ve Yoksul çok yakında Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin efsane dizileri arasında yerini almaya hazırlanan Zengin ve Yoksul'un ilk tanıtım videosu yayınlandı. Merakla beklenen dizi, farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşıyacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları