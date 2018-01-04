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Ataşehir’deki toprak kaymasının olduğu alan havadan görüntülendi

04 Ocak 2018, Perşembe
Ataşehir'de otopark inşaatı sırasında bilinmeyen bir nedenden çökme meydana geldi. Meydana gelen çökmede istinat duvarı yıkılırken büyük çaplı toprak kayması meydana geldi. Çökmenin gerçekleştiği alan havadan görüntülendi
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