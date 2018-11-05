Asit saldırısına uğrayan Ukraynalı kadın aktivist öldü

31 Temmuz tarihindeki saldırıda vücudunun yüzde 40'ı ve gözleri zarar gören Kateryna Handzyuk'un yaşamını yitirmesi, sosyal medyada öfke kabarmasına yol açtı.
Asit saldırısına uğrayan Ukraynalı kadın aktivist öldü05 Kasım 2018, Pazartesi
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