Mardin Kızıltepe'de şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar suyla doldu evleri su bastı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki ana cadde ve sokaklar kısa sürede su birikintileriyle dolarken, sürücüler yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti. Zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelirken, belediye ekipleri olumsuzlukların giderilmesi için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam