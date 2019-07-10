Antalya'da denizde boğazında plastik kelepçe takılı erkek cesedi bulundu. Kıyafetleri olan ve güneş gözlüğü takılı bulunan ceset üzerinden kimlik çıkmadı.
Antalya'da kan donduran olay! Denizde erkek cesedi bulundu10.07.2019 22:13
- Antalya'da kan donduran olay! Denizde erkek cesedi bulundu
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