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Antalya'da kan donduran olay! Denizde erkek cesedi bulundu

10.07.2019 22:13

Antalya'da denizde boğazında plastik kelepçe takılı erkek cesedi bulundu. Kıyafetleri olan ve güneş gözlüğü takılı bulunan ceset üzerinden kimlik çıkmadı.


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