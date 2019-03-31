Antalya ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı - 31 Mart Antalya son dakika yerel seçim sonuçları oy oranları kim kazandı

31 Mart 2019 Antalya yerel seçim sonuçları ve son dakika gelişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Antalya seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Antalya yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Antalya'da 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %36,4 oy oranına, CHP %34,6 oy oranına, MHP %24,3 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi.
Antalya ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı - 31 Mart Antalya son dakika yerel seçim sonuçları oy oranları kim kazandı31.03.2019 21:38
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